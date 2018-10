Virgin Tonic : 230 euros pour passer la nuit dans un cimetière hanté... vous iriez ?

Vous ne savez toujours pas quoi faire pour Halloween ? Vous n'avez pas de déguisement, pas de playlist et pas d'idée de soirée ? Ne cherchez plus, on a ce qu'il faut ! En Angleterre, vous avez la possibilité de passer une nuit dans un cimetière hanté... Tenez vous bien, un expert en paranormal a posté une petite annonce dans laquelle il dit rechercher 5 volontaires pour passer la nuit dans un cimetière (apparemment hanté) : « J'ai besoin de 5 personnes pour m'accompagner dans un cimetière. [...] [J'ai découvert] un site où se passent des phénomènes paranormaux dans le Worcestershire (comté dans l'Ouest de l'Angleterre, ndlr). Cela fait un moment que je mène des recherches sur ce lieu et j'en ai conclu que le meilleur moment pour exposer ma théorie était le 31 octobre, date à laquelle l'activité paranormale est la plus élevée », traduit le magazine Biba.

Les volontaires courageux se verront recevoir un salaire de 200 livres (soit 230 euros) mais attention, il faut tenir toute la nuit ! Le premier qui prendra ses jambes à son cou brisera son contrat. Pour les plus curieux, la soirée s'annonce... flippante : « Je réaliserai plusieurs rituels afin d'attirer les esprits dans l'épicentre de l'énergie qui entoure l'endroit. Les postulants devront me donner des informations sur leur parcours, leur enfance, l'histoire de leur famille ainsi que me communiquer les tragédies qui leur sont arrivées. Je choisirai les 5 personnes le 30 octobre prochain et les contacterai par téléphone le 31 au matin pour leur révéler l'endroit précis et l'horaire du rendez-vous », explique l'expert. Ca donne envie.

"J'aurai besoin d'un rapport complet dès le lendemain et pendant une semaine environ, pour comprendre quelle énergie a été transmise à chacun des participants, ce qu'ils ont vu et senti pendant la nuit", conclut-il. Notez que les boissons et la nourriture seront fournies... alors, vous iriez ? Nous, on vous laisse notre place volontiers !