Virgin Tonic : 20 000 abdos en 30 minutes ? C'est possible grâce à cette machine (et c'est une révolution)

Les beaux jours se rapprochent et, peut-être envisagez-vous de vous mettre au sport. Alors que certains comptent miser sur la marche rapide pour perdre du poids plus vite, d'autres se tourneront peut-être vers la technologie. Et justement, il existe une machine qui vous permet de réaliser 20 000 abdos en 30 minutes... et il est possible de la tester chez Aura Studio*.

Il s'agit là de l'HIFEM : "HIFEM signifie "Hight intensity focused electro-magnétic". En fait, les petites secousses que l’on ressent vont venir stimuler la production de nouvelles fibres musculaires, et donc densifier les muscles existants. Chaque séance de trente minutes équivaut à environ 25 000 contractions musculaires, selon l’intensité demandée", lit-on dans les colonnes de Konbini - où une journaliste a testé la dite machine.

Pour se laisser prendre au jeu, rendez-vous chez Aura Studio !

*Testez l'HIFEM chez Aura Studio, rue Ernest Cresson (Paris). Comptez 160/200 € la séance !