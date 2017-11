Virgin Tonic : 20% des femmes y pensent pendant qu’elles font l’amour

Tous les jours de 7h à 10h, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous réveillent dans la joie et la bonne humeur. Entre loyers payés, réveil musical et news insolites, ils vous assurent une journée pleine d'énergie, d'histoires et d'anecdotes à raconter ! D'ailleurs, après avoir découvert l'histoire insolite de cet homme qui s'est fait passé pour un espion pour mener une double vie, on vous dévoile une anecdote bien particulière ! Sauriez-vous deviner à quoi pensent 20% des femmes pendant qu'elles font l'amour ? Et bien sachez que 20% des femmes pensent à leur patron lorsqu'elles font l'amour !

Cela n'est pas forcément voulu ou désiré, mais oui, elles y pensent parfois. Bon, ne soyez pas jaloux messieurs, surtout quand on sait que 42% d'entre vous pensent à quelqu’un d’autre pendant l’amour ! Petit chiffre en bonus : les hommes seraient davantage excités entre six et neuf heures du matin (contre seulement 11 % des femmes). Les femmes, elles, seraient plus excitées entre 11 heures du soir et 2 heures du matin ! Visiblement, les hommes pensent au sexe avant tout, tandis que les femmes pensent au sexe après tout !