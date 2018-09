Virgin Tonic : 1872 Stadium Hotel, l'hôtel 4 étoiles construit dans le stade du Havre ! 

Vous n'êtes pas fan de foot et il faut vous traîner pour voir un match ? Ou alors au contraire, vous donneriez tout pour assister à THE match ? Eh bien sachez qu'au Havre, on a créé l'hôtel de vos rêve (4 étoiles, s'il vous plaît). Le Havre AC a donc investi le Stade Océane, construisant ainsi un hôtel incroyable : vingt chambres (dont deux suites) accueillent les supporters (et pas que, d'ailleurs) qui, forcément, ont une vue imprenable sur le terrain depuis leur chambre.

Dormez dans un stade !

L'hotel imaginé par le clip

La construction du « 1872 Stadium Hotel » aura demandé deux mois de travail (les loges ont été transformées) et, ce n'est pas tout ! 'Grâce à un système de lits modulaires, les pièces peuvent être transformées en quelques minutes', explique l'Equipe. Ajoutez à cela un parking privé, "l'accès à une salle de fitness, à un bar et bientôt à un restaurant" - rien que ça. L'idée est de rapporter de l'argent au club qui "paie un loyer d'un million d'euros par an pour utiliser le stade". Et c'est les supporters qui vont être contents ! Pour dormir dans cet hôtel, il faudra débourser 120 et 210 euros ou alors, 490 euros les soirs de matchs.