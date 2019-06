Virgin Tonic : 17 000 portefeuilles perdus pour tester l'honnêteté des gens

Trouvez des gens honnêtes en ce bas monde devient de plus en difficile. Et justement, une équipe de chercheurs s'est mis en tête de tester l'honnêteté des gens : l'idée ? "Perdre" 17.000 portefeuilles à travers le monde : résultat, ce sont les pays scandinaves qui se placent comme les plus honnêtes (et allez savoir pourquoi, on n'est pas étonné). Par contre, en Chine, au Maroc, au Pérou ou encore au Kazakhstan, on tombe en bas du classement.

"Mais un phénomène remarquablement similaire a été observé dans quasiment tous les pays: plus le montant dans le portefeuille augmentait, plus les gens contactaient son propriétaire", explique BFM TV. Les chercheurs ont remarqué que 40% des portefeuilles sans argent ont été rendus, contre 51% contenant de l'argent. Mais alors, qu'est-ce qui motive les gans à rapporter ces fameux portefeuilles ? "Quand les gens peuvent profiter grandement d'un comportement malhonnête, le désir de tricher augmente, mais le coût psychologique de se voir soi-même comme un voleur augmente aussi - et parfois, celui-ci domine celui-là", expliquent les chercheurs. Traduction, l'humain a peur de se voir en voleur et c'est justement ce qui le pousse à faire preuve d'honnêteté.

Comme quoi, même à notre époque, il y a encore de l'espoir !