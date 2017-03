Virgin Tonic : Combien les français lisent-ils de livres par an ?

Ce matin vous allez tous savoir sur Camille Combal et les membres de la matinale : qui dans l’équipe du Virgin Tonic est un petit rat de bibliothèque ou alors qui n’ouvre des livres qu’aux toilettes ! Mais vous allez également savoir si vous vous situez dans la moyenne de lecture de livre lus chaque année en France ! Roulement de tambour… les français lisent chaque année 14 livres ! Au petit jeu des comptes ce sont d’ailleurs ces dames qui lisent le plus de livre avec 18 livres lus tous les ans contre 10 pour ces messieurs. Sont inclus dans ces chiffres toute sorte de livres, du roman à la biographie en passant par les BD ou les essais.

Côté écrivain les chouchous des français sont Jean d’Ormesson, suivi de Marc Lévy, Guillaume Musso et Amélie Nothomb pour les auteurs francophones et Stephen King, Mary Higgins Clark et J.K Rowling à l’international. Et vous, c’est quoi vos stats ?