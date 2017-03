Virgin Tonic : 13% des français ont déjà supplié leur PC de s'allumer

Allllezzz ! S'il te plaît, allume toi ! Quand notre PC décide de ne plus s'allumer, tout est bon afin d'essayer de le réanimer... D'ailleurs, 13% des Français avouent avoir déjà supplié leur ordinateur de s'allumer en cas de panne subite. Il faut dire qu'en 2017, on passe en moyenne 4 heures dessus par jour (les réseaux sociaux nous empêchent en fait de lire une centaine de livres chaque année) ! De quoi ressentir un grand vide si notre PC n'est plus. Mais est-ce que ça marche ? Mystère. Ca ne coûte en tout cas rien d'essayer... Vous avez déjà testé ?