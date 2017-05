Qu'on aime ou pas le bowling, on a tous vécu ce moment : on lance la boule, on pense réaliser le strike de l'histoire et puis d'un coup, elle dévie et on se rate . On y a cru, on se voyait déjà réaliser le meilleur score et nos espoirs se sont envolés. Mais cet homme, lui, n'a aucune problème avec ça. En fait ,il est capable d'enchaîner près de 12 strikes en 90 secondes. Vous n'y croyez pas ? On a la preuve en vidéo.

Aux Etats-Unis, le bowling est un sport que l'on prend (vraiment) au sérieux. Voilà comment Ben Ketola a pu pratiquer son jeu. A force, il a fini par battre le record du monde (on vous l'accorde, ce n'est pas très utile) et sa vidéo bat des records sur Youtube. Au-delà de sa performance incroyable, on note sa chorégraphie particulière ! Avouez, vous aussi, vous avez envie d'aller faire une partie maintenant ! En tout cas, les activités de ce genre font les meilleures news et, au passage, le bonheur d'internet : par exemple, on ne se remet pas de cet homme entré en collision avec un pigeon alors qu'il était sur les montagnes russes !