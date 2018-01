Virgin Tonic : 12 janvier, pourquoi vous devez absolument embrasser un roux avant minuit

Il y a quelques semaines, on en apprenait un peu plus sur roux. Souvenez-vous, on vous révélait que grâce à Ed Sheeran, les hommes roux ont plus de rapports sexuels et c'est la science qui le dit ! Et ils vont être d'autant plus ravis aujourd'hui puisque le 12 janvier correspond au Kiss A Ginger Day, le jour où il faut absolument embrasser une personne rousse ! Depuis des années, les journées mondiales nous amusent beaucoup et celle-ci est d'autant plus particulière car on la doit indirectement à la série animée... South Park !

Si vous êtes fans de la série South Park, vous devez forcément vous souvenir de l'exposé de Cartman contre les roux et de sa transformation non volontaire en rouquin. Cet épisode a indirectement inspiré le Canadien Derek Forgie, qui a décidé d'instaurer une journée mondiale dédiée aux roux. Pendant 24 heures, vous devez donc vous débrouiller pour embrasser une personne rousse ! Il s'agit de célébrer nos rouquins nationaux chaque année, le 12 janvier ! Alors débrouillez-vous comme vous le pouvez. Ps : on félicite déjà la personne qui convaincra Ed Sheeran de célébrer cette journée... !