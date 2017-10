Virgin Tonic : 10 français sur 100 souffrent d'éreutophobie, qu'est-ce que cela signifie ?

C'est parti pour une nouvelle émission du Virgin Tonic en compagnie de Camille Combal et toute l'équipe ! Si hier, on découvrait le Top 3 des choses auxquelles les hommes font attention lors du premier rendez-vous, Camille nous parle ce matin d'un fait bien réel, absolument normal, et universel ! Selon les chiffres, au moins 10 français sur 100 souffrent d'éreutophobie. Mais qu'est ce que cela peut bien signifier ?

L'éreutophobie fait référence à une crainte obsédante de... rougir en public ! Le rougissement du visage s’explique par un afflux de sang dans les petits vaisseaux présents sous la peau, qui peuvent se dilater sous le contrôle du système nerveux, lorsque le sentiment d'anxiété est simulé dans le cerveau. Alors, l'individu rougira sous l'émotion, selon la couleur, l’épaisseur de la peau ainsi que l'intensité du stress, par crainte de rougir !