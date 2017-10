Virgin Tonic : 1 français sur 2 ne fait pas assez de sport !

Si nos sportifs français brillent dans de nombreuses disciplines, ce n'est pas vraiment le cas des français... Et si l'on vous expliquait il y a quelques semaines comment draguer à la salle de sport, on devrait surtout parler de "Comment se rendre à la salle de sport ?". Car selon une récente étude, l'heure est grave ! Sachez qu'un français sur 2 ne fait pas assez de sport (voir pas du tout !) Le baromètre du niveau d'activité Physique et Sportive des Français, publié un peu plus tôt dans l'année en janvier 2017 par l'Association Attitude Prévention (mené par OpinionWay et l'IRMES). La cause principale ? Le manque de temps !

Quand on sait que le vin et les cacahouètes seraient bons pour la mémoire, la non-activité physique devient un problème un peu plus important et bien réel. Les Français ne sont en effet pas assez actifs par manque de temps et délaissent les activités physiques primordiales et essentiels pour être en bonne santé. Aussi, quand on sait que la bière est bonne pour le cerveau selon la science, l'activité sportive en parallèle semble nécessaire ! Et vous, pratiquez-vous une activité physique ?