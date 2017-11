Virgin Tonic : 1 français sur 100 est marié avec CETTE personne de son entourage

Pendant que le pape se fait offrir une Lamborghini par un fidèle, et qu'on apprend qu'il vaut mieux manger 2 burgers qu’un seul accompagné de frites, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous dévoilent une nouvelle info insolite et cela concerne le mariage ! Sachez que 1% seulement des français est marié ... avec son voisin ! Si coucher avec son voisin apparait souvent être une fausse bonne idée, elle est visiblement transgressée par certains d'entre vous !

En effet, ce n'est pas chose courante si l'on en croit les chiffres : 1 français sur 100 est marié avec son voisin. C'est également rare d'être ami avec son voisin, mais moins rare qu'être marié avec elle/lui ! Sachez qu'1 français sur 5 est ami avec son voisin tandis qu'un français sur 100 est officiellement uni à son voisin ! Faites-vous partie de ce 1% ?