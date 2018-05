Virgin Tonic : 1 Français sur 10 aurait déjà vu un fantôme chez lui

Home Sweet Home, comme on dit. Mais parfois, notre maison n'est pas si sweet que ça. Croyez-le ou non, selon un sondage mis en place par le site immobilier AVendreALouer.fr, près de 12% des personnes interrogées auraient déjà croisé un fantôme chez elles. Oui, c'est flippant et oui, c'est une étude extrêmement sérieuse !

Ainsi, "58 % des personnes interrogées déclarent avoir ressenti la présence d'un esprit à travers une odeur ou une sensation de froid par exemple. 31 % d'entre eux, auraient entendu des portes qui claques ou des coups dans les murs, laissant supposer la présence d'un esprit ou d'un fantôme dans la maison", explique le magazine Biba, qui relaie l'étude. Aussi, sachez que près de 20% des français auraient déjà été confrontés à un esprit mais, de manière physique cette fois : traces de pas, silhouettes... les exemples ne manquent pas. Et pour finir en beauté, 7% auraient déjà entendu des voix ou des ricanements. Alors Halloween, ce n'est pas tout de suite mais au moins, on vous aura mis dans l'ambiance.