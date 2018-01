Virgin Tonic : 1 français sur 10 a déjà eu une aventure avec...

Après vous avoir révélé quelques chiffres qui vous en apprenez plus sur les français notamment sur leur technique de drague et leur sommeil, on vous parle de relations ! Les français sont charmeurs, les français sont dragueurs, mais parfois, ils tombent sous le charme de... leur voisin(e) ! Sachez que 10% des français ont déjà eu une aventure avec leur voisin !

Même si vous ne vivez pas à Wisteria Lane, vous serez surpris d'apprendre qu'un français sur 10 a déjà eu une aventure avec sa voisine ! Cela peut avoir des avantages comme des inconvénients. Si cela fonctionne, cela s'avère être pratique. Par contre, si la relation se termine, il peut y avoir quelques complications...