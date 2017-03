Virgin Tonic : 1 couple sur 7 ne fait plus l'amour

Beaucoup pensent que le mariage est la pire chose qui puisse arriver à un couple : on fonde une famille, on s'installe dans une routine et parfois, avec le temps, la vie sexuelle s'essouffle. Ca, c'est ce qu'une étude relayée par le HuffingtonPost UK explique puisque 15% des couples interrogés n'auraient plus de rapports. Certains estiment que c'est bénéfique pour leur vie de couple mais une autre étude menée par UKMedix pointe un autre problème. Sur les 1900 femmes interrogées, 1 femme sur 6 ne voudrait pas que son partenaire la voit nue.

Parmi les raisons les plus avancées, on retrouve donc les complexes des femmes. Mais certaines revendiquent un manque évidant de libido : pour elles, il n'y aurait aucun intérêt à ce que leur homme les voient nues dans la mesure où elles ne ressentent aucun désir. "Moins on fait l'amour, moins on en a envie. Quand le sexe se raréfie dans le couple, il est impératif de ne pas l'ignorer. Il faut aborder le sujet frontalement, c'est important pour un bonheur à long terme, explique-t-elle. Cependant, il ne faut pas non plus commencer à s'inquiéter de la "normalité" et de savoir si on est au dessus ou en dessous de la moyenne [en termes de nombre de relations sexuelles, ndlr]. Faire moins l'amour quand on est marié est parfaitement normal. Les couples mariés de moins de 30 ans ont en moyenne 109 relations sexuelles par an. Cette moyenne passe à 70 fois par an chez les quarantenaires puis à 52 fois annuelles pour les quinquagénaires", explique Tracy Cox au Huff Post UK. Traduction, c'est un cercle vicieux dans lequel il ne faut pas tomber - au risque de voir son homme prendre une maîtresse au travail...