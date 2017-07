Virgin Road Trip, revivez la folle journée de Camille Combal et de l'équipe avec le Best of ! (VIDEOS)

Ils l'ont fait ! Camille vous en parlait depuis des jours, toute l'équipe du Virgin Tonic a mis les petits plats dans les grands pour cette dernière émission de la saison. Ginger, Nico, Clément et Camille ont donc traversé la France en bus, rencontrant leurs plus fidèles auditeurs au passage. Toute la journée, vous avez pu suivre leurs aventures à l'antenne ainsi que sur Facebook et parce qu'on a vraiment adoré cette journée, on vous en a concocté un petit best-of.

Quand Camille débarque en pleine kermesse

Si vous avez aimé cette journée autant que nous, sachez que l'an prochain, Camille et toute l'équipe seront de retour pour vous faire vivre une année aussi intense. Tenez-vous prêts, donc !