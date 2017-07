Virgin Road Trip, le best-of Twitter à ne pas manquer !

Quand Camille a annoncé qu'ils le feraient, on ne l'a d'abord pas cru. 15 heures d'antenne ? Rejoindre Marseille depuis paris en bus ? Si l'idée nous rappelait vaguement Radiostars (et nous séduisait), on avait du mal à croire qu'une telle chose serait réalisable. Et pourtant, ils l'ont fait. Cours de Zumba sur l'autoroute, repas géant au Mcdo de Mâcon, loyer payé sur la route... Camille et son équipe ont tout fait pour rendre cette dernière émission inoubliable. Et sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à réagir. Tout de suite, le best-of.

Merci à toute la Team @VirginTonicOff c'était ouf ! Vous revenez quand vous voulez ???? et bonne route sur @marseille ???? #VirginRoadTrip ???????? pic.twitter.com/qaALyi85uB — Mâcon ???????? (@VilleDeMacon) 30 juin 2017

Tout le monde danse la zumba !!!! #VirginRoadTrip pic.twitter.com/0c2MXqrO4S — Clément l'incruste (@ClemLincruste) 30 juin 2017

Trop fort, j ai croisé @CamilleCombal au macdo de @VilleDeMacon ! Trop cool le gars!Je l écoute le matin !#VirginRoadTrip pic.twitter.com/YR2DhW5bXH — Clément l'incruste (@ClemLincruste) 30 juin 2017

Kiki la chaussette et Coco le co-pilote au volant du Bus Tonic sur @VirginRadiofr @VirginTonicOff #VirginRoadTrip pic.twitter.com/oC5uUq0hDB — Flo (@Flotrev) 30 juin 2017

Avis de recherche : cet homme a y-Il survécu à la journee d'hier ? ???? #GrosseFatigue #VirginRoadTrip https://t.co/jFNvMRFnOE — ✨ Audrey ✨ (@audrey_fltt) 1 juillet 2017

Une magnifique saison du Virgin Tonic qui se termine, vivement fin août pour une quatrième saison ! ????#VirginTonic #VirginRoadTrip — Le Combaliste ???? (@Guigui_Dering) 1 juillet 2017

@CamilleCombal c'est quand même le seul gars qui a son portrait en 6 par 4 sur un bus et qui traverse la France ! #VirginRoadTrip #BusTonic — NelLio (@LionElsa66) 30 juin 2017

Je dis d'avance félicitations à kiki qui vous a supporté tout le trajet ???????????????? #VirginRoadTrip — Ali (@Aliciaa_lili) 30 juin 2017

Mais quel merveilleux moment passé en votre compagnie. Je me lasse pas de vous écouter #QueDuBonheur ???????????? #VirginRoadTrip Cc @VirginTonicOff — sandrine (@sandrinesou) 30 juin 2017

MERCI à vous d'avoir suivi cette folle journée ! On se retrouve la saison prochaine pour de nouvelles aventures !