Virgin Radio vous ramène 10 ans en arrière avec ces tubes de l'été 2009 !

Aucun souvenir de la météo cet été-là ! Par contre, pour ce qui est des musiques, on a un vague souvenir. Et à en croire les résultats de nos recherches, c'était une assez bonne année. La preuve, c'est un petit frenchy du nom de David Guetta qui est à l'origine de deux des plus gros tubes : l'un avec -excusez-moi du peu- les Black Eyed Peas et l'autre avec Kelly Rowland. Si on se rappelle forcément de morceaux comme Lovegame de Lady Gaga ou Lady Melody de Tom Frager, il y en a d'autres, en revanche, que l'on aurait préféré oublier. On vous laisse deviner lesquels...