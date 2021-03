Virgin Radio vous présente telepatía, un titre de Kali Uchis !

Auteure, compositrice, interprète, actrice, styliste, directrice artistique, on ne compte plus les nombreux talents de Kali Uchis. Originaire d'Amérique du sud, la jeune femme de 26 ans a grandi aux États-Unis et s'est faite connaître ces dernières années grâce à ses albums Isolation en 2018 et Por Vida, trois ans avant cela. En 2017, elle avait d'ailleurs été nommée pour un Latin Grammy Award dans la catégorie Enregistrement de l'Année et fut également nommée pour la Meilleure Performance R&B avec Daniel César pour Get You lors de la 60e cérémonie des Grammy Awards.

Désormais, c'est avec Sin Miedo (del amor y otros demonios), dévoilé il y a quelques mois, qu'elle fait son grand retour sur le devant de la scène. Encore mieux, cette artistes aux multiples facettes espère bien conquérir la France et l'Europe. C'est donc tout naturellement que Virgin Radio a décidé de l'intégrer à sa playlist avec le titre telepatía. Un morceau en espagnol, comme le reste de son album, qui aborde des sujets aussi intéressants que variés à savoir l'amour, la lune ou encore le désir. On vous laisse découvrir !