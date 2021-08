Virgin Radio vous présente One by One, nouveau titre de Dj Katch

En juin dernier, Dj Katch nous dévoilait un titre taillé pour l'été : One by One. Pour son grand retour sur les scènes du monde entier après une pause forcée de plusieurs mois, l'artiste connu aux quatre coins du globe semble bien décidé à faire danser les foules à coups de tubes endiablés tels que So Sick ou encore No Letting Go. Mais pour l'heure, c'est avec le morceau One by One que vous pourrez le retrouver sur les ondes de Virgin Radio, accompagné pour l'occasion de la star jamaïcaine Sean Kingston. Une collaboration qui devrait s'avérer très prolifique et que l'on a pas fini d'entendre… Vous êtes prêts ?

Tandis que Dj Katch s'est fait connaître grâce au succès de ses tubes Takeaway, The Horns ou encore Make A Move, Sean Kingston a acquis une notoriété planétaire grâce à l'immense succès de Beautiful Girls, sorti en 2007. Il n'en fallait pas plus pour réunir les deux artistes qui allient leur talent respectif et nous offre One by One. Un morceau ensoleillé et entêtant comme on les aime !