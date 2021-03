Virgin Radio vous présente Et même après je t'aimerai, un titre de Hoshi

Il y a quelques mois, Hoshi nous dévoilait Sommeil Levant, son deuxième album studio après l'immense succès de Il suffit d'y croire, écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Porté par le titre engagé Amour Censure, ce deuxième opus avait alors marqué un tournant dans la carrière de la jeune chanteuse qui semblait s'affirmer de plus en plus à travers des textes personnels. Désormais, c'est avec le titre Et même après je t'aimerai, que l'on retrouvera sur l'édition deluxe de son dernier projet, que la jeune artiste de 24 ans continue de squatter les ondes de Virgin Radio. Un morceau qui démontre, une fois de plus, toute la puissance vocale et émotionnelle de cette dernière, sous des airs de cinéma que l'on ne lui connaissait pas forcément. Un titre qui parle d'amour, d'espoir et de projection dans le futur. On vous laisse découvrir.