Virgin Radio vous offre 10 000 euros, Van est la quatrième gagnante

Il ne vous reste qu'un seul jour exceptionnel au programme pour tenter de gagner votre chance ! Toute la semaine, le Virgin Tonic vous offre 10 000 euros cash. Hier, c'est Maxime qui remportait cette somme ! Pour tenter de gagner cette somme incroyable, il vous faudra être le premier à réagir lorsque vous entendrez le fameux signal retentir en composant le numéro (gratuit) 0800 960 961 ! Aujourd'hui, le signal est tombé très tôt !

Van de Toulouse vient de gagner 10.000€ ! Elle amenait sa fille à la fille, et hop ! ???????????????? #VirginTonic pic.twitter.com/v9SvBt6NzQ — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 30 mars 2017

Un signal spécial lève-tôt... Contrairement aux jours précédents, le signal est tombé très tôt aujourd'hui et c'est Van qui a été la plus rapide. Cette jeune mère de famille a appelé au bon moment sur le chemin de l'école, et remporte aujourd'hui la somme de 10 000 euros cash ! Mais ne désespérez pas, il vous reste un jour pour tenter de remporter cette même somme, soyez prêts !