Virgin Radio vous fait écouter TPA, le nouveau titre de Roméo Elvis !

Ces derniers mois, Roméo Elvis s'était fait plutôt discret sur la scène musicale internationale ! Quelques mois après les accusations d'agressions sexuelles pour lesquelles il avait présenté des excuses publiques sur les réseaux sociaux, le frère de la chanteuse Angèle est de retour avec le titre TPA. Une sortie très attendue par les fans de l'artiste belge qui espère bien remettre la musique au centre de sa carrière. Porté ces dernières années par des tubes comme Soleil ou Bruxelles arrive, il nous revient cette fois-ci avec un titre entraînant dans lequel il aborde les imprévus de la vie et le fait de profiter avant qu'il ne soit trop tard. Un projet sur lequel il a collaboré avec Vladimir Cauchemar et mis en images dans un clip totalement loufoque où il apparaît en boxeur amateur de chat, en chirurgien esthétique ou encore se baignant sur un lit de frites. Du Roméo Elvis dans toute sa splendeur. On vous laisse jeter un coup d'oeil.