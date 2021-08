Virgin Radio vous fait danser avec Just For Me, de Pinkpantheress !

Elle cumule près de 750 000 abonnés sur Tik Tok, où ses vidéos ont été aimées par plusieurs millions d'internautes et où ses titres sont repris en masse sur les vidéos de jeunes influenceurs ! Âgée de tout juste 20 ans, la chanteuse britannique pourrait bien devenir la prochaine sensation de la musique internationale. Propulsée sur le devant de la scène grâce à des titres comme Pain, Break It Off ou encore Passion, l'artiste mise désormais sur le morceau Just For Me, dont le clip (très sobre) a été dévoilé il y a quelques jours sur YouTube. Un morceau produit par Mura Masa et qui, comme elle le précise, est "basé sur les obsessions malsaines et presque la partie deux de Pain". Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce son sur les ondes de Virgin Radio dès à présent.

Née à Bath, en Angleterre, Pinkpantheress est désormais étudiante à Londres, où elle exerce sa passion pour la musique en parallèle de ses activités scolaires. Comme le précise le magazine Rolling Stone, la jeune femme fait partie de cette nouvelle génération qui voit en Tik Tok "un espace pour développer une audience de manière plus organique qu'avec les plateformes de streaming traditionnelles". Un système qui fonctionne parfaitement puisque le nouveau titre de la chanteuse semble rencontrer le même succès que ses morceaux précédents, devenus viraux sur le réseau social. Un tremplin qui lui permet désormais d'être diffusé sur les ondes des radios du monde entier.