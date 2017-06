Virgin Radio Summer Pop 2017 : La nouvelle compilation disponible le 9 juin

C’est un peu devenue une tradition et vous l’attendiez certainement avec impatience, la compilation Virgin Radio Summer Pop 2017 sera disponible dès ce vendredi 9 juin avec le meilleur de la musique pop française et internationale du moment. Ed Sheeran, Rag’N’Bone Man, Maroon 5, The Weeknd, Kungs, Justice, The Avener, Clean Bandit, Julien Doré, Vianney, BB Brunes, Broken Back ou encore Eugénie… Ils seront tous sur les trois CDs de la Virgin Radio Summer Pop, votre playlist idéale pour danser tout l’été ! Rendez-vous ce vendredi 9 juin pour la sortie physique et digitale de la compilation événement. Stay tuned, il se pourrait bien que Virgin Radio vous fasse gagner votre exemplaire du triple CD… Découvrez la tracklist complète :

CD1

Ed Sheeran - Castle On The Hill

Rag'N'Bone Man - Skin

Petit Biscuit - Iceland

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

Loïc Nottet - Million Eyes

Parov Stelar ft. Lilja Bloom - Step Two

Maroon 5 ft. Future - Cold

Busy P ft. Mayer Hawthorne - Genie

Feder ft. Daecolm - Back For More

Starley - Call On Me

JP Cooper - September Song

Marian Hill - Down

Tibz - Nation

M. Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté ft. Fatoumata Diawara & Oxmo Puccino - Bal De Bamako

Mai Lan - Vampire

Léa Paci - Adolescente Pirate

Ansel Elgort - Thief

Mome ft. Midnight To Monaco - Alive

Delv!s - Come My Way

Jamiroquai - Cloud 9

The Weeknd ft. Daft Punk - I Feel It Coming

CD2

Ofenbach - Be Mine

Bakermat ft. Alex Clare - Living

Kungs ft. RITUAL - You Remain

Jax Jones ft. Raye - You Don't Know Me

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

Disciples - On My Mind

Yellow Claw ft. DJ Snake & Elliphant - Good Day

Alok & Bruno Matini ft. Marco Zeeba - Hear Me Now

Tess - Love Gun

Her - Five Minutes

Justice - Fire

Linkin Park ft. Kiiara - Heavy

Petit Biscuit - Sunset Lover

Hein Cooper ft. Morgane - Imbeaud Rusty

Huko ft. Cozy - Blind

Celestal ft. Chris - Willis Colors

Richard Orlinski ft. Evangeline - Paradise

Martin Solveig ft. Ina Wroldsen - Places

The Avener ft. Lura Gibson - You Belong

Parov Stelar - All Night

Pnau - Chameleon

Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye