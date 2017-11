Virgin Radio : Selena Gomez et Justin Bieber s'embrassent et officialisent leur couple !

C'est la nouvelle qui va ravir les fans et les romantiques ! Alors que le monde entier se demandait si Selena Gomez et Justin Bieber étaient à nouveau ensemble, on a enfin la confirmation ! Huit ans après leur relation qui n'a pas connu que des hauts, le couple est enfin de retour et c'est le site américain TMZ qui a partagé la nouvelle. Si l'on se doutait que quelque chose se tramait entre les deux, voici la preuve de leur amour en image !

There it is!! ????❤️???? See our Instagram Story for more! #selenagomez #justinbieber #bieber #tmz #kiss Une publication partagée par TMZ (@tmz_tv) le 16 Nov. 2017 à 8h44 PST

Après s'être récemment séparée du chanteur The Weeknd avec qui elle est restée 10 mois seulement, Selena Gomez n'a pas pu lutter contre l'amour qu'elle porte à Justin Bieber, son ex et premier amour. C'est indéniable lorsque l'on observe les clichés pris par les photographes, sur lesquelles les deux tourtereaux s'embrassent et semblent plus heureux que jamais ! Que pensez-vous du retour de Jelena ?