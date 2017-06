Virgin Radio Project : Rendez-vous le 21 juin pour l’annonce des finalistes !

En avril dernier, Virgin Radio et le label Tôt Ou Tard (Vianney, Shaka Ponk, Yael Naim…) se sont associés pour lancer le Virgin Radio Project ! Qu’est-ce que c’est ? C’est un gigantesque concours national qui invitait tous les talents musicaux à s’inscrire afin de devenir peut-être la star de demain. À la clé, le gagnant remportera un EP enregistré sur le label Tôt ou Tard et une diffusion à l’antenne de Virgin Radio. Imaginez le tremplin incroyable ! Il suffisait simplement d’envoyer une maquette de deux titres (dont un en français), une vidéo et une bio de présentation. 55 candidats en tout ont été sélectionnés, 5 pour chaque ville (Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Montpellier, Clermont-Ferrand et Paris) et vous avez été très nombreux à voter pour les départager. Qui a récolté le plus de voix et participera à la finale du 4 juillet ? Réponse le 21 juin prochain !

Seuls 11 candidats seront retenus et auront la chance de participer à la grande finale du mardi 4 juillet. Les finalistes seront départagés par un jury d’experts composé de Roberto Ciurleo (Directeur délégué Virgin Radio), Michael Bois (Directeur de la programmation musicale Virgin Radio), Céline Marolle (Chargée de production GôneProd), Vincent Frerebeau (Fondateur du label indépendant Tôt ou Tard) et Fred Gaudin (Directeur Juridique du label indépendant Tôt ou Tard). Rendez-vous donc le 21 juin pour découvrir les noms des finalistes !