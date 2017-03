Virgin Radio Project : Devenez la star de demain !

Les amis, nous sommes très heureux de vous présenter le Virgin Radio Project ! En partenariat avec le label Tôt ou Tard, nous mettons en place un concours national pour dénicher le talent Virgin Radio de demain qui aura la chance d’être diffusé sur notre antenne ainsi que de signer un contrat avec le label Tôt ou Tard ! Rentrons dans le vif du sujet, comment ça va se passer ce Virgin Radio Project ? En ce mercredi 29 mars et ce jusqu’au 21 avril prochain, les inscriptions sont ouvertes. Envoyez votre maquette composée de 2 titres (dont un obligatoirement en Français), avec une vidéo et une bio de présentation sur VirginRadio.Fr, ici, finalement. Le 19 juin, les 11 candidats retenus pour la finale seront dévoilés. Pourquoi 11 vous allez nous demander ? Onze villes participent à ce concours, Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Montpellier, Clermont-Ferrand et Paris. Une fois les candidats annoncés, les internautes et le jury de Virgin Radio voteront pour leur artiste préféré #VirginRadioProject !

On récapitule, dès aujourd’hui envoyez-nous votre maquette composée de 2 titres (dont un en Français) avec une vidéo et une bio de présentation ! Le grand gagnant recevra le Trophée « Virgin Radio Project » le 3 juillet prochain à Paris lors d’une magnifique cérémonie diffusée en Facebook Live ! Alors à tous les passionnés de musique, réalisez votre rêve avec Virgin Radio et le label Tôt ou Tard ! #VirginRadioProject