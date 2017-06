Babes In Woods, c’est la rencontre aérienne de l’hexagone et de l’ile rouge, le français s’entrecroise avec le malgache donnant un projet ambitieux et original !

Votez pour Babes In Woods !

Foncez sur Virgin Radio Project et votez pour Babes In Woods et rendez-vous le 4 juillet pour la Cérémonie finale ! Fin des votes le 3 juillet à 12h !