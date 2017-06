Une pop acoustique créée par Florian Lione au chant et guitare, Ludovic Freneau et rejoint par Alexandre heuze à la batterie et Christophe Morel à la basse, voici Orange Yeti !

Foncez sur Virgin Radio Project et votez pour Orange Yeti, et rendez-vous le 4 juillet pour la Cérémonie finale ! Fin des votes le 3 juillet à 12h !