Virgin Radio présente Better Days, de NEIKED, Mae Muller & Polo G !

Elle s'appelle Mae Muller, c'est une auteure-compositrice-interprète anglaise originaire de Londres. En 2019, elle a publié son premier album studio, Chapter 1, par l'intermédiaire de Capitol Records et a sorti l'EP No One Else, Not Even You en novembre 2020. Mais ce n'est qu'en 2021 qu'elle explose dans le monde entier avec Better Days, un morceau streamé près de 100 millions de fois sur Spotify. Produit en collaboration avec Neiked, le titre est rapidement devenu viral sur Tik Tok, où il s'est retrouvé en plein cœur de challenges en tout genre. Désormais, c'est sur les ondes des radios, dans la cour des grands, que ce tube en puissance est propulsé. Parmi eux, Virgin Radio n'échappe pas au phénomène. Alors, tendez vos oreilles et écoutez Better Days de NEIKED, Mae Muller & Polo G !