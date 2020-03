Virgin Radio : Prenez soin de vous, restez chez vous

En ces temps difficiles particuliers, il ne reste qu'une seule chose à faire : rester chez soi. Dansez. Chantez. Cuisinez. Lisez. Créez. Méditez. Faites tout ce que vous n'avez pas le temps de faire, prenez du temps pour vous. N'oubliez pas qu'en plus de vous protégez-vous même, vous protégerez ainsi les autres. Alors écoutez la radio, vos meilleures playlist, faites des gâteaux et dansez comme si personne ne vous regardait ! Mais s'il vous plaît, prenez soin de vous et ne sortez pas.

Pour vous accompagner, retrouvez le Virgin Tonic en podcast mais aussi le Lab, Piste Une avec Hoshi et beaucoup d'autres contenus sur VirginRadio.fr !