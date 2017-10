Virgin Radio Paris Rollers Marathon : Le roller dans le cœur de Paris !

2800, ils étaient 2800 participants dimanche 15 octobre en rollers au pied de la Tour Eiffel pour le premier marathon en rollers de la capitale, le Virgin Radio Paris Rollers Marathon ! Des voies sur berges avec les plus beaux monuments parisiens, la Tour Eiffel, le Trocadéro, la Concorde… la course inédite à faire seul ou en relais à deux a ravi tous les participants ! La météo était elle aussi de la partie avec un été en plein mois d’octobre, le Virgin Radio Paris Rollers Marathon, c’était le kiff ! La course a démarré à 11H30 et après 10km de course, les meilleurs patineurs mondiaux ont pris les devants avec Ewen Fernandez qui ne sera jamais rejoint. Le français s’impose en 1H00’48 avec plus d’une minute d’avance sur le second ! Chez les filles c’est Flavie Balandras qui s’impose en 1H08’33 !

Foncez sur le site officiel et retrouvez tous les résultats et toutes les photos du premier Virgin Radio Paris Rollers Marathon !