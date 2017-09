Virgin Radio Paris Rollers Marathon : Gagnez votre paire de rollers et vos inscriptions !

Vous rêvez de patiner dans la plus belle ville du monde ? Le 15 octobre, le Virgin Radio Paris Rollers Marathon débarque dans la capitale pour une première édition de ouf ! Ouvert à tous, un parcours exceptionnel vous attend en plein de cœur de Paris, avec 42,195 km à réaliser seul ou en relais ! C’est un évènement ouvert à tous, que vous soyez amateurs ou confirmés ! Et à cette occasion, on a quelques cadeaux pour vous !

Du 1er au 17 septembre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre paire de rollers Rollerblade modèle Macroblade 84 ABT et vos inscriptions pour participer au Virgin Radio Paris Rollers Marathon ! Comment participer ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Vous pouvez également vous inscrire sur le site officiel !