Virgin Radio Live Toulouse à suivre en live sur Facebook dès 20h30

Ce soir c'est le grand soir ! Celui du Virgin Radio Live Toulouse ! On vous a fait gagner vos places pour assister à cet événement qui aura lieu à l'Envol Côté Plage mais si vous n'avez pas gagner ou que vous ne pouvez pas être à Toulouse ce soir, pas d'inquiétudes ! On vous donne rendez-vous dès 20h30 pour suivre cette soirée avec Julien Doré, Jabberwocky, Malo' et Naya sur la page Facebook de Virgin Radio !

Ce Virgin Radio Live à Toulouse sera l'occasion de se la jouer "sur la plage Coco Caline" avec Julien Doré qui nous fait l'honneur de participer à cet événement privé. Jabberwocky, Malo' et Naya seront aussi là pour jouer le jeu sur la plage artificielle de l'Envol Côté Plage.