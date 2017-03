Virgin Radio Live Montpellier : Suivez les interviews et le show de Boulevard des Airs, Cris Cab, JP Cooper, June The Girl et Mome en Facebook Live

Depuis plusieurs mois déjà, le Virgin Radio Live fait le tour de la France pour vous faire découvrir les artistes de la playlist 100% pop rock et électro de Virgin Radio. À chaque évènement, votre radio préférée vous propose toujours une programmation prestigieuse, et celle du mercredi 15 mars au Rockstore à Montpellier ne fera pas exception à la règle. À l’affiche de la soirée on retrouvera nos copains de Boulevard des Airs, l’électro planante de Mome, l’atypique Cris Cab, la voix incroyable de JP Cooper ainsi que la pétillante June The Girl qui nous réservent tous un show d’exception. Si vous ne vous pas être de la partie, pas de panique, l’intégralité des prestations et des interviews sont à suivre en Facebook Live. Découvrez le programme !

16h25 : LIVE June The Girl

17h25 : LIVE Boulevard des Airs

18h25 LIVE JP Cooper

19h25 LIVE Cris Cab

20h35 - 20h45 : June The Girl

20h55 - 21h10 : JP Cooper

21h20 - 21h40 : Cris Cab

21h50 - 22h15 : Boulevard Des Airs

22h20 - 22h45 : Mome

Pour avoir l’impression d’être au Virgin Radio Live à Montpellier sans bouger de votre canapé, c’est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook officielle de Virgin Radio à partir de 16h25 pour les interviews et 20h30 pour le show. Et pour les autres, on se retrouve au Rockstore pour une soirée qui s’annonce mémorable en compagnie de Boulevard des Airs, Cris Cab, JP Cooper, June The Girl et Mome !