Virgin Radio Live by Ibis Strasbourg à suivre en live sur Facebook le 13 juin dès 20h30 

Mardi 13 juin on vous donne rendez-vous pour un Virgin Radio Live by Ibis à Strasbourg. Un événement pour lequel vous pouvez encore tenter de gagner vos places via la page Facebook Virgin Radio Strasbourg mais aussi à l'antenne, en écoutant Virgin Radio sur le 89.5 (fréquence de Strasbourg) au moment de la playlist de Laurent (entre 16h et 20h du lundi au vendredi). Le line up réuni les BB Brunes, Jabberwocky, Mai Lan et Léa Paci soit un plateau 100% frenchie et 100% pop rock électro ! Pour tous les auditeurs qui ne seront pas à Strasbourg, pas d’inquiétudes, vous allez aussi pouvoir suivre l'événement.

On vous donne rendez-vous mardi 13 juin dès 20h30 sur la page Facebook Virgin Radio Officiel pour suivre en live tout le Virgin Radio Live by Ibis Strasbourg. A noter que dès 16h, tous les auditeurs de Virgin Radio Strasbourg pourront suivre un programme spécial avec des interviews de tous les artistes du line up mais aussi de courtes sessions acoustiques. On a hâte d'y être !