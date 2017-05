Virgin Radio Live by Ibis : Gagnez vos places pour voir Jabberwocky, BB Brunes, Mai Lan et Léa Paci à Strasbourg le 13/06

Virgin Radio Live by Ibis, c’est le rendez-vous incontournable pour aller voir vos artistes préférés en live dans toute la France. Imaginez vous assister à pas moins de quatre concerts en une seule soirée ? C’est ce que vous propose l’événement organisé par Virgin Radio dont l’une des prochaines éditions aura lieu le 13 juin prochain à la Laiterie à Strasbourg. Le plateau proposé sera une nouvelle fois prestigieux puisqu’on retrouvera le trio électro qui cartonne Jabberwocky, les BB Brunes qui reviennent cette année avec le titre Éclair Éclair, la copine des M83 Mai Lan et sa voix de velours, ainsi que Léa Paci, la nouvelle sensation pop en France. Vous voulez être de la partie ? Bonne nouvelle, Virgin Radio vous fait gagner vos places pour le Virgin Radio Live by Ibis à Strasbourg !

Pour tenter de gagner vos invitations pour le Virgin Radio Live by Ibis à Strasbourg le 13 juin prochain, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio Strasbourg (fréquence 89.5) et d’écouter attentivement les instructions de l’antenne afin de peut-être remporter vos places pour la soirée à la Laiterie avec Jabberwocky, BB Brunes, Mai Lan et Léa Paci. Bonne chance à tous, on se retrouve là bas !