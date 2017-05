Virgin Radio Live By Ibis : Gagnez vos places pour voir BB Brunes, Clare Maguire, Greg June et Huko à Chenôve

Pour la prochaine édition du Virgin Radio Live By Ibis le 29 mai prochain au Cèdre à Chenôve, c’est un plateau de choix qui s’offre à vous. Le temps d’une soirée, votre radio préférée vous propose d’aller applaudir en live des artistes issus de plusieurs horizons musicaux qui risquent de faire l’actualité musicale de 2017. Au programme, on retrouvera les (ex) baby rockeurs BB Brunes qui reviennent avec un nouveau titre Éclair Éclair, Clare Maguire et sa voix envoûtante bientôt de retour avec un nouvel EP, Greg June qui vient de sortir son nouveau single How Many Times mais aussi Huko, le trio de producteurs bordelais qui mêle avec talent house music, french touch et EDM. Vous voulez être de la partie ? Bonne nouvelle, Virgin Radio vous fait gagner vos places !

Pour tenter de gagner vos places pour le Virgin Radio Live By Ibis le 29 mai à Chenôve avec BB Brunes, Clare Maguire, Greg June et Huko, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter la playlist de Romain sur Virgin Radio Bourgogne (fréquence 87.9) et de suivre les instructions de l’antenne afin de recevoir vos invitations pour aller voir en live tous ces superbes artistes au Cèdre. Bonne chance à tous !