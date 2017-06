Virgin Radio Live by Ibis Dijon, le report ! 

Les Virgin Radio Live by Ibis se suivent mais ne se ressemblent pas ! Le dernier en date c'était le 11 mai au Cèdre à Chenôve (près de Dijon) avec un line up super excitant réunissant les BB Brune, Ofenbach, Clare Maguire, Greg June et Huko. Un événement accessible uniquement sur réservation, mais si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir y assister (sur place ou via le live Facebook), la bonne nouvelle c'est qu'on un récap pour vous, en vidéo et en photo ! L'occasion de redécouvrir les performances des différents artistes mais aussi les beaux moments de partage avec le public du Virgin Radio Live ! Un moment à découvrir dans le player et le viewer ci-dessous !