Virgin Radio Live à Toulouse : Gagnez votre séjour pour voir Julien Doré, Jabberwocky, Malo et Naya le 03/07 

Le prochain Virgin Radio Live aura lieu à Toulouse le lundi 3 juillet. Un événement organisé par Virgin Radio et dont toutes les places sont à gagner avec Virgin Radio. Au programme pour cette édition estivale et toulousaine : Julien Doré, Jabberwocky, Malo et Naya. Notre Juju national, dont la présence est un véritable événement en soit, devrait se trouver dans son élément puisque la soirée se déroulera sur la plage artificielle de l'Envol Côté Plage. Ce qui promet un moment très "coco caline" quand il entonnera son dernier tube. Jabberwocky nous joueront leur dernier Ep, Make et vous pourrez également faire plus ample connaissance avec Malo, qui vient de sortir son nouveau clip et Naya, jeune pépite repérée à We Love Green !

Pour remporter votre séjour tout frais payé à Toulouse et assister au Virgin Radio Live, c'est très simple. Dès que vous entendez le signal, vous aurez dix minutes pour envoyer le code VIRGIN RADIO au 7 12 13 par sms. Les gagnants seront tirés au sort et repartiront avec un séjour pour deux personnes et des places pour assister au Virgin Radio Live à Toulouse. N'oubliez pas de consulter le règlement et bonne chance à tous !