Virgin Radio : La radio des Festivals !

Virgin Radio est La radio des festivals ! Après vous avoir dévoilé notre Carte des Festivals avec Virgin Radio partenaire de près d’une trentaine de festivals, voici le moment de vous faire découvrir notre dossier « Festivals 2017 » ! Dans ce magnifique dossier, vous retrouverez toutes les news et actu qui touchent de près ou de loin à nos festivals ! Le Mainsquare, Les Vieilles Charrues, Garorock, Sziget Festival, Musilac, Europavox, Les Plages Electroniques, Natural Games, La Nuit de l’Erdre, Lunallena… La liste est encore longue !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous dès le 30 juin avec Garorock , Mainsquare et Europavox pour le lancement de la saison des festivals de l’été 2017 ! Soyez bien présents sur VirginRadio.Fr et nos Réseaux Sociaux, on est bien entendu de la partie et on vous fait vivre les plus gros festoches de France comme si vous y étiez !