Virgin Radio : L'Enquête du M, prenez part à l'escape game de la RATP avec Virgin Radio ! 

L'enquête du M c'est l'escape game passionnant dévoilé par la RATP à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Suite au succès de l'édition précédente, l'enquête du M est de retour les samedi 16 et dimanche 17 septembre, toujours dans le cadre des journées européennes du patrimoine, et c'est avec avec Virgin Radio que cela se passe. C’est un véritable voyage dans le temps, pas comme les autres, que vont pouvoir effectuer les visiteurs. Dans une ancienne gare de tri postal, à Villeneuve Saint-George (RER D), ils seront invités à résoudre une énigme sous 90 minutes par équipe de trois à dix joueurs. De quoi vous faire découvrir les transports en commun loin du train train habituel !

Plus de 3000 personnes avaient participé à l'enquête du M en 2016, on vous attend encore très nombreux cette année. Pour obtenir vos places, on vous donne rendez-vous le 6 septembre sur la page Facebook de Virgin Radio !