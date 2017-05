Virgin Radio Electro 2017 : Gagnez votre compilation des meilleurs sons électro du moment 

Il fait (presque) beau et chaud, et vous ne savez pas quoi écouter pour profiter comme il se doit le printemps ? Chez Virgin Radio, on a de quoi vous faire danser jusqu’à la fin de l’année, et bien plus encore ! La nouvelle compilation Virgin Radio Electro 2017 sortie le vendredi 21 avril dernier regroupe les meilleurs artistes électro de notre playlist du moment, ainsi que nos remixes coup de coeur. Petit Biscuit, Kungs, Kygo, Yuksek, The Chainsmokers, Justice, Clean Bandit, Parov Stelar ou encore Point Point… Ils seront tous sur la tracklist des 65 titres de la Virgin Radio Electro 2017 ! La compil’ est disponible en triple CD ainsi qu’en téléchargement légal sur toutes vos plateformes habituelles, et si vous ne vous l’êtes toujours pas procurée, on a une bonne nouvelle pour vous, Virgin Radio vous fait gagner vos exemplaires. Suivez le guide !

Pour tenter de gagner votre exemplaire de la compilation Virgin Radio Electro 2017, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant bien renseigné vos coordonnées au préalable, puis de croiser les doigts afin d’être tirés au sort et recevoir le Virgin Radio Electro 2017. À vous les meilleurs sons électro du moment ! Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire notre règlement.