(CLIP) Ed Sheeran et Elton John réunis pour les plus démunis

La magie de Noël a encore opéré !

La collaboration se poursuit entre Ed Sheeran et Elton John qui nous offrent une nouvelle collaboration, quelques semaines après le clip hilarant et kitsch à souhait de « Merry Christmas » les Britanniques sont de retour avec le titre "Sausage Rolls for Everyone", littéralement « Roulés de saucisses pour tout le monde ».

Alors pourquoi quelques semaines après, "Merry Christmas" qui cartonnent dans les charts britanniques avec près de 27 millions de vues sur Youtube, les deux chanteurs ont-ils décidé de remettre ça ? Et bien, c'est pour la bonne cause ! "Sausage Rolls for Everyone", est une chanson caritative de Noël qui réunit les deux inséparables mais également et surtout le YouTubeur LadBaby ", véritable star Outre-Manche.

Ca sonne presque comme une blague mais venant de LadBaby qui est déjà à l’origine du titre « I Love Sausage Rolls » qui a fait un carton en Angleterre, il n’en est rien. Cette ode aux roulés de saucisses chantée par les 2 plus grandes popstars du pays, est en plus pour la bonne cause puisque 100% des bénéfices seront reversés au Trussell Trust et serviront à aider à nourrir les plus démunis au Royaume-Uni. Découvrez le clip hilarant de "Sausage Rolls for Everyone"