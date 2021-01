Virgin Radio : Découvrez la voiture préférée des Français en 2020 !

On ne vous cache rien si on vous dit que le marché de l'automobile est en chute totale depuis plusieurs années ! Pourtant, il semblerait qu'une voiture se porte toujours aussi bien et demeure en tête des ventes en 2020. Vous vous demandez laquelle ? C'est la Dacia Sandero qui garde la première place des immatriculations neuves en 2020 avec 47 609 exemplaires écoulés. Elle est suivie de près par la célèbre Peugeot 208 (45 558 exemplaires écoulés), puis les deux SUV que sont le Peugeot 2008 (36 889 exemplaires) et le Renault Captur (26 309 exemplaires).

Dacia Sandero

Toutefois, comme le précise Ouest France, "quand on y ajoute les ventes de véhicules pour les professionnels, le classement est tout autre. C’est alors la Peugeot 208 qui se classe à la première position (92 796 exemplaires), devant la Renault Clio (84 031 exemplaires) et la Peugeot 2008 (66 698 exemplaires)." Des véhicules préférés des entreprises et des loueurs de voitures, gros consommateurs d'automobiles en France.