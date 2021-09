Virgin Radio Classics : Rock Your Body, le tube qui a tout changé pour Justin Timberlake

Pour Justin Timberlake, tout commence en 1994, à l'âge de 13 ans. A cette époque, le jeune garçon originaire de Memphis, aux Etats-Unis, fait son arrivée dans le Mickey Mouse Club, véritable incubateur de stars où il fera la rencontre de Britney Spears, sa future petite-amie, ainsi que Christina Aguilera. Lorsque l'émission prend fin quelques années plus tard, l'adolescent est recruté pour former le groupe ‘N Sync aux côtés de quatre autres garçons. Très rapidement, le boys band va s'imposer comme l'un des groupes les plus populaires et prolifiques de la fin des années 90 et du début des années 2000. En l'espace de cinq ans, ce sont plus de 55 millions d'albums qui s'écouleront à travers le monde. Un succès fracassant qui prend subitement fin en 2002 lorsque les membres du groupe annoncent leur séparation. Totalement désemparé, Justin Timberlake se retrouve sans rien, si ce n'est la réputation d'un chanteur pour adolescentes en manque de reconnaissance.

Bien décidé à entamer une carrière en solo, le chanteur fait appel à Chad Hugo et Pharrell Williams (The Neptunes) pour produire son nouvel album. En guise de premier single, c'est Rock Your Body qui est choisi. Inspiré du titre Rock With You, de Michael Jackson, ce morceau beaucoup plus cru raconte l'histoire d'un garçon qui flirte ouvertement avec une jeune femme, jusqu'à son but final : la ramener chez lui à la fin de la soirée. Portée par des paroles osées et une mélodie entêtante, la chanson se hisse rapidement en tête des charts du monde entier. Elle permet également à Justin Timberlake de s'émanciper de son image de chanteur pour ado et d'être enfin reconnu comme une vraie star de la pop et du R'n'B. Coincé dans une image de petit enfant sage, comme Britney Spears avant lui, le chanteur alors âgé de 21 ans réussit un véritable coup de maître avec l'album Justified, écoulé à ce jour à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde.

En 2004, alors qu'il jouit déjà d'une grande notoriété, Justin Timberlake accompagne Janet Jackson lors de la mi-temps du Superbowl, l'événement audiovisuel le plus regardé au monde. A la fin du show, tandis qu'il interprète les dernières paroles de Rock Your Body, à savoir "'Cause I gotta have you naked by the end of this song", le chanteur arrache le bustier de la pop star laissant apparaître sa poitrine sous les yeux ébahis de toute l'Amérique puritaine. C'est un scandale sans précédent qui le forcera à s'excuser publiquement. Désormais entré dans la légende, l'interprète de Cry Me A River enchaîne en 2006 avec FutureSex/LoveSounds, avec lequel il rencontre également un immense succès. S'en suivront plusieurs albums et même une carrière au cinéma plutôt applaudie qui font aujourd'hui de Justin Timberlake l'un des artistes les plus célèbres et talentueux de sa génération. Très discret sur sa vie privée, l'homme désormais âgé de 40 ans aura su osciller habilement entre projets de qualité et apparitions réfléchies. Un plan de carrière ambitieux et perspicace que l'on pourrait aisément assimilé à ce que l'on nomme le rêve américain.

