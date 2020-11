Virgin Radio Classics : Poussez les meubles, on écoute Skate it Off de Taylor Swift

Le 18 août 2014, un véritable raz-de marée s'abat sur la sphère pop. Taylor Swift, chanteuse country adorée made in US, revient avec LE single qui marquera l'année entière - et celle qui suivra. Shake it Off secoue (c'est le cas de le dire) le monde la pop et montre le tout nouveau visage de celle qui, pendant longtemps, a été qualifiée de "petite fiancée de l'Amérique". Exit les boots de cow-boy et les guitares, Taylor Swift embrasse un tout nouveau tournant de sa carrière, plus insolent, plus libre et surtout, redoutablement efficace. Shake it Off annonce l'arrivée de 1989, album pop déjà intemporel, salué par la critique.

"Hater's Gonna Hate"

Avec toute l'autodérision possible, l'artiste décortique toutes les critiques jamais reçues et les envoie valser. Côté clip, elle joue (encore) la carte de l'autodérision et se lance dans toutes les danses possibles et imaginables : c'est officiel, Swift se débarasse de l'étiquette lisse et fade qu'on lui collait depuis ses débuts.

« J'ai appris que les gens diront ce qu'ils veulent sur vous à n'importe quel moment, et nous ne pouvons rien changer à cela. La seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos réactions face à tout ça [...] Pendant des années, les gens ont disséqué ma vie, mes actes, mes choix, mes mots, mon corps, mon style, ma musique...Lorsque vous faites votre vie sous ce genre "d'examen minutieux", vous pouvez vous laisser faire ou vous pouvez l'esquiver. L'un ou l'autre, vous savez comment gérer la situation. Et je suppose que j'ai choisis de m'en débarrasser. », confiera t-elle plus tard à Rolling Stone concernant ce titre composé avec Max Martin et Shellback.

Côté critique, le single est plus qu'acclamé : il restera en tête du Top Billboard pendant de longues semaines tandis que les critiques enchaîneront les éloges : "Taylor a prouvé qu'elle a sa place parmi les reines de la pop ; comme vous avez pu le constater, cette chanson est un hit infaillible", ecrira ainsi Jason Lipshutz (Billboard).

"Pensez juste que pendant que vous vous êtiez énervés sur les menteurs et les sales, sales tricheurs du monde, vous auriez pu danser sur ce rythme"

Trois albums plus tard, Shake it Off est de loin l'un des plus gros succès de la popstar. Scandé dans toutes les salles, il résonne parfois différemment : lors d'un live donné à New York pour Amazon Music, la chanteuse s'était fait un plaisir d'y mettre le ton - en référence à l'affaire qui l'opposait à Scooter Braun.