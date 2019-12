Virgin Radio Classics : Pourquoi With or Without You est le hit incontestable de U2 ?

Ils sont (et resteront) probablement les artistes originaires d'Irlande les plus célèbres au monde. Formé en 1976, U2 peut aujourd'hui se vanter d'avoir vendu des centaines de millions d'albums à travers le monde et remporté pas moins de 22 Grammy Awards - à savoir la récompense suprême dans l'univers de la musique. Une carrière au sommet qui se traduit par un nombre incalculable de tubes mais aussi de nombreuses tournées très lucratives au cours de ces dernières décennies. Seulement voilà, un album sorti en 1987 fait réellement évoluer les membres du groupe de rock en superstars planétaires : Joshua Tree. Et dans cet opus, c'est With or Without You qui va littéralement tout balayer sur son passage.

Lorsque U2 s'apprête à sortir ce nouvel opus, ils sont loin de se douter qu'il serait celui de la "consécration". Il s'annonce simplement comme un cinquième album pour ce groupe déjà très populaire. Pire, selon Bono, il n'y aurait jamais eu de Joshua Tree si il n'y avait jamais eu The Unforgettable Fire. Toutefois, c'est grâce au succès de With or Without You, diffusé plusieurs semaines en amont, que l'album va dominer les box-offices du monde entier en 1987. Un morceau qui, lors de l'enregistrement, ne plaisait pas du tout aux membres du groupe et leurs équipes. C'est grâce à la persévérance de certains membres que le titre va se voir consolider pour être ce qu'il est aujourd'hui.

Le 4 mars 1987 à 11H30, With or Without You est lancé sur les ondes. L'effet est instantané. Dès le moi de mai suivant, le morceau prend la tête des charts américains. S'en suivront le top 10 des classements du monde entier. Au total, Joshua Tree se vendra à plus de 25 millions d'exemplaires. Côté critique, là-aussi la presse est unanime et salue la force du hit. En 2010, le magazine Rolling Stone a classé la chanson 132e sur la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Rien que ça.