Virgin Radio Classics : Pourquoi Don't Tell Me de Madonna est un titre sous-estimé par le public ?

Au début du mois de novembre de l'année 2000, Madonna dévoile le titre Don't Tell Me ("Ne me dis pas" en français), deuxième extrait de l'album Music. Un morceau que Madonna a co-écrit et co-produit avec Mirwais Ahmadzaï, qui a lui-même été aidé de de son beau-frère, Joe Henry. Ce dernier l'a d'ailleurs conçu à l'origine comme une chanson au style tango appelée Stop. Finalement, la démo a été envoyée à la chanteuse américaine qui en a modifié la composition musicale pour en faire une chanson country. Moins célèbre que le titre Music, également au sein de l'opus, dans lequel la star apparaît dans une limousine en train de faire la fête, cette chanson demeure pourtant un titre phare de sa carrière. Et ce n'est pas Mirwais Ahmadzai qui dira le contraire. "Je pense que 'Don't Tell Me' est restée depuis cette époque une chanson emblématique pour plusieurs raisons." confiait-il lors d'une récente interview pour le magazine Variety il y a un peu moins d'un an.

"On peut appeler cette chanson la toute première chanson 'Folktronica' ou 'Cyberfolk'. Je pense que Madonna et moi avons inventé ce style. Et le magnifique clip réalisé par Jean Baptiste Mondino a contribué à cristalliser l'image du 'cow-boy électronique', qui était quelque chose de totalement nouveau à l'époque" poursuit l'homme qui précise tout de même que le réel atout de ce morceau, c'est le fait que Madonna ait décidé de poser sa voix sans la moindre retouche : "Cette chanson est l'un des rares singles que Madonna interprète sans effets sur sa voix, et sur celui-ci, tout le monde l'a remarqué". Un vrai changement à l'époque pour la reine de la Pop qui, une fois de plus, semblait en avance sur son temps. En effet, comme le précise le magazine, en mélangeant de la musique country et folk à de la production électronique, elle apparaît en figure de pionnière face à des Lil Nas X ou des Diplo.

Pourtant, encore aujourd'hui, Don't Tell Me semble énormément sous-estimé par le grand public. Si la diva américaine parvient a classé son titre en 4e position du Billboard Hot 100 en mars 2001, il aura tout de même fallut plusieurs mois pour que la sauce prenne. Un joli succès pour ce deuxième titre de l'album Music qui demeure moins populaire que certains autres, pourtant moins élaborés, dévoilés par la chanteuse au cours de sa carrière. Alors qu'elle devrait bientôt retrouver le chemin de la scène, Madonna n'en oublie néanmoins pas ce morceau novateur qui a été utilisé de nombreuses fois lors de ses tournées ces deux dernières décennies. Une des très nombreuses étapes de sa longue et fructueuse carrière qui a été juchée (et continue de l'être) par d'innombrables évolutions musicales, des transformations physiques mais surtout une capacité étonnante à se réinventer sans cesse.

